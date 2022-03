manga – WOLFSMUND – di Mitsuhisa Kuji

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Ookami no Kuchi: Wolfsmund – (狼の口 ヴォルフスムント)

Titolo internazionale: Wolf’s Mouth: Wolfsmund

Autore: Mitsuhisa Kuji

Genere: azione, drammatico, horror, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile (presenza di molta violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2016

Casa Editrice giapponese: Fellows!

Rivista: Harta

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Wolfsmund

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2019

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Giovanni Lapis

Volumi: 8 (concluso)

TRAMA

Medioevo, prima metà del 1300: chi vuole passare dall’Italia per arrivare nei territori svizzeri deve per forza attraversare il passo del San Gottardo. Una volta controllato dagli abitanti locali (che fanno parte dei Cantoni Forestali), ora è sotto il dominio dell’Austria, che ha fatto lì costruire una fortezza, la “Wolfsmund” ovvero “le fauci del lupo”.

Lì abita il terribile Wolfram, un funzionario austriaco incaricato sia di reprimere con la violenza qualsiasi insurrezione della popolazione, sia di controllare i viaggiatori: chi cerca di passare il valico senza permesso o viene sospettato di essere un ribelle, viene orribilmente torturato e poi condannato a morte.

La gente del luogo aspira ancora alla libertà, ma il Lupo sembra davvero imbattibile…

