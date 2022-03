manga – DOMANI IL PRANZO SEI TU (Asu no esa kimi dakara) – di Kiminori Wakasugi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Asu no esa kimi dakara – (明日のエサ キミだから)

Titolo internazionale: It’s time to go to his stomach, OK?

Autore: Kiminori Wakasugi

Genere: avventura, azione, survival horror, soprannaturale, dark humor

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Gekkan Young Magazine

Volumi: 8 (in corso)

Titolo in Italia: Domani il pranzo sei tu

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina a 6,50 €

Traduzione: Luigi Boccasile

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Un misterioso mostro compare improvvisamente nel cortile di una scuola superiore, attaccando i ragazzi per mangiarseli. Alcuni riescono a barricarsi all’interno dell’edificio scolastico, ma non ne possono più uscire. Per sopravvivere in attesa dei soccorsi, decidono di dare uno studente al giorno in pasto alla bestia.

Il tempo passa, e rimangono solo in 7 (due ragazze e cinque ragazzi). Proprio quando tocca al timido Souta Sasazuka, le cose prendono poi una piega inaspettata e bizzarra…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kiminori Wakasugi presenti sul sito:

Detroit Metal City manga

RECENSIONI