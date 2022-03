manga – DANCE DANCE DANSEUR – di George Asakura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Dance Dance Danseur – (ダンス・ダンス・ダンスール)

Titolo internazionale: Dance Dance Danseur

Autrice: George Asakura

Genere: drammatico, danza, sentimentale, slice of life, sportivo

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 22 (in corso)

Titolo in Italia: Dance Dance Danseur

Casa Editrice italiana: JPop (annunciato)

edizione

Volumi: (annunciato)

TRAMA

Da piccolo Junpei è rimasto folgorato da un bravissimo ballerino, tanto da desiderare di iniziare a praticare danza classica, nonostante le difficoltà e le prese in giro dei coetanei. Alle medie, dopo un evento drammatico lascia del tutto la danza, per iniziare a praticare invece le arti marziali.

Ma alle superiori incontra Miyako, una ballerina che si rende subito conto della bravura di Junpei, e lo aiuta a riavvicinarsi a quel mondo.

Il manga prende in esame molti anni della vita di Junpei; e della sua crescita sia come persona sia come danzatore.

