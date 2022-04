anime – DANCE DANCE DANSEUR – di Munehisa Sakai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dance Dance Danseur – (ダンス・ダンス・ダンスール)

Titolo internazionale: Dance Dance Danseur

Genere: serie tv – drammatico, danza, sentimentale, slice of life, sportivo

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: MBS, TBS

Trasmissione: sabato alle 01:25 (JST)

Tratto: dal manga “Dance Dance Danseur” di George Asakura.

Director: Munehisa Sakai

Series Composition: Yoshimi Narita

Script: Yoshimi Narita

Character design: Hitomi Hasegawa

Music: MICHIRU

Studios: Mappa

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Dance Dance Danseur

Distributore: Crunchyroll Italia.

Sigle:

Trailer



TRAMA

Jumpei si era appassionato al balletto quando andava alle elementari, ma le prese in giro dei coetanei e la morte prematura del padre, lo avevano poi spinto ad abbandonarlo per imparare le arti marziali.

Ma alle superiori si prende una cotta per la compagna di classe Miyako, una ballerina che lo porta nello studio di danza della sua famiglia, facendogli tornare la voglia di ballare di nuovo. Ma ricominciare a questa età, non è per niente semplice.

DOPPIATORI

Daiki Yamashita – Junpei Murao

Kaede Hondo – Miyako Godai

Jun Inoue – Kotobuki Himenokōji

Kōhei Amasaki – Misaki Yasuda

Kōtarō Nishiyama – Yamato Takura

Kouki Uchiyama – Ruō Mori

Misato Fukuen – Natsuki Oikawa

OPERE RELATIVE

Manga

– Dance Dance Danseur

