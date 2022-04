anime – LOVE AFTER WORLD DOMINATION (Koi wa Sekai Seifuku no Ato de) – di Kazuya Iwata

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Koi wa Sekai Seifuku no Ato de – Love After World Domination – (恋は世界征服のあとで – Koiseka)

Titolo internazionale: Love After World Domination

Genere: serie tv – azione, commedia, sentimentale, super sentai, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 21:30 (JST)

Tratto: dal manga “Love After World Domination” di Hiroshi Noda, Takahiro Wakamatsu.

Director: Kazuya Iwata

Series Composition: Satoru Sugizawa

Character design: Akemi Kobayashi

Music: Ryūnosuke Kasai, Satoshi Hōno

Studios: Project No.9

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Love After World Domination

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Koi wa Explosion” by Masayoshi Ooishi ft. Yukari Tamura

Ending

“Koi wa Sekai Teiri to Tomoni” by DIALOGUE+

Trailer



TRAMA

Fudo Aikawa e Desumi Magahara sono una coppia di fidanzati, molto innamorati, anche se un po’ impacciati. Peccato solo che lui sia Red Gelato, il leader della squadra eroica super sentai Gelato 5; e lei la Principessa della Morte, uno dei migliori soldati della malvagia organizzazione Gekko!

Sebbene facciano così parte di due fronti opposti e nemici, Fudo e Desumi non si fermano davanti a nulla pur di far funzionare la loro storia d’amore segreta, apparentemente impossibile.

DOPPIATORI

Doppiatori

Yūsuke Kobayashi – Fudo Aikawa/Red Gelato

Ikumi Hasegawa – Desumi Magahara/Principessa della Morte

Ayane Sakura – Anna Hōjo

Chafurin – Professor Big Gelato

Chinami Hashimoto – Urami Magahara

Hiroki Yasumoto – Culverin Bear

Hisako Kanemoto – Kyōko Kuroyuri/Princess of Steel

Junji Majima – Daigo Todoroki/Green Gelato

Kana Hanazawa – Kiki Majima/Pincess of Magical Beasts

Kazuyuki Okitsu – Hayato Ōji/Blue Gelato

M.A.O – Hellko

Miyuki Sawashiro – Kira Sanzugawa

Nashiko Momotsuki – Ran Ran/Princess of Judgement

Nene Hieda – Misaki Jingūji/Yellow Gelato

Rina Hidaka – Haru Orisugawa/Pink Gelato

Tomokazu Sugita – Supreme Leader Bosslar

