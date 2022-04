anime – SPY X FAMILY – di Kazuhiro Furuhashi

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Spy X Family – (スパイファミリー)

Titolo internazionale: Spy X Family

Genere: serie tv – azione, commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga di “Spy X Family” di Tatsuya Endou.

Director: Kazuhiro Furuhashi

Series Composition: Kazuhiro Furuhashi

Character design: Kazuaki Shimada

Music:

Studios: Wit Studio, CloverWorks

In Italia: in streaming sub ita su Crunchyroll.it.

Titolo nello streaming in Italia: Spy X Family

Distributore: Crunchyroll (solo sub)

Sigle:

Opening

“MIxed Nuts” by Official HiGE DANdism

Ending

“Kigeki” by Gen Hoshino

Trailer



TRAMA

L’agente segreto “Twilight” Loid Forger, del paese di Westalis, è impegnato in pericolose missioni per salvaguardare la pace con il vicino Ostania. Gli viene comandato di infiltrarsi in una scuola esclusiva, per avvicinare un importante politico, ma per farlo dovrà crearsi una finta famiglia!

Adotta così la piccola Anya di 6 anni, e trova una moglie nell’impiegata Yor. Peccato che così come lui nasconda di essere una spia, Anya cela di essere una telepate, e Yor una sicaria!

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Takuya Eguchi – Loid Forger

Atsumi Tanezaki – Anya Forger

Saori Hayami – Yor Forger

Hiroyuki Yoshino – Franky Franklin

Kazuhiro Yamaji – Henry Henderson

Yuko Kaida – Sylvia Sherwood

OPERE RELATIVE

Manga

– Spy X Family – opera capostipite

Manga

– Spy x Family 2 – serie tv (annunciata) – sequel

