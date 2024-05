anime – SPY X FAMILY CODE: WHITE – di Takashi Katagiri

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: 劇場版 SPY × FAMILY CODE: White – Gekijō-ban Supai famirī kōdo: howaito)

Titolo internazionale: Spy x Family – Code: White

Genere: film d’animazione – azione, commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 110 minuti

Anno di uscita in Giappone: 22 Dicembre 2023

Tratto: film d’animazione tratto dal manga “Spy × Family” di Tatsuya Endo (e relativo alla serie tv)

Director: Takashi Katagiri

Series Composition: Satoshi Takabatake

Character design: Kazuaki Shimada

Music: (K)now Name

Studios: Wit Studio, CloverWorks

Titolo in Italia: Spy x Family – Code: White

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia, Eagle Pictures

Sigle:

Ending

“SOULSOUP” by Official HIGE DANdism

“Hikari no Ato” by Gen Hoshino

TRAMA

Per far conquistare la stella a Anya e aiutarla nella sua missione di avvicinamento al giovane Damian Desmond, la famiglia Forger decide di dirigersi a Nord nel paese di Frigis in cerca di informazioni sul dolce tipico della zona il Meremere.

Sul treno per arrivare al paese innevato, Anya scopre di un tesoro nascosto e purtroppo lo ingoia, finendo per essere inseguita e catturata dagli uomini del colonnello Snidel che intende scatenare una guerra fra Est e Ovest per i suoi perfidi piani.

Per Anya la situazione è davvero critica, ma per fortuna Loid e Yor sono alla sua ricerca per salvarla!

CURIOSITÀ

– Come parte della promozione in Giappone, il film ha fatto una collaborazione con il film “Mission Impossible” con un poster speciale e un trailer commentato da Anya (ultima immagine della Galleria qua sotto)

DOPPIATORI

Italiani

Mattia Bressan: Loid Forger / Twilight

Elisa Giorgio: Yor Briar / Thorn Princess

Valentina Pallavicino: Anya Forger

Francesco Orlando: Bond Forger

Francesco Rizzi: Narratore

Renata Bertolas: Sylvia Sherwood / Handler

Elisa Contestabile: Fiona Frost / Nightfall

Massimo Di Benedetto: Franky Franklin

Simone Marzola: Yuri Briar

Aldo Stella: Henry Henderson

Mosè Singh: Damian Desmond

Giulia Maniglio: Becky Blackbell

Alessandro D’Errico: Snidel

Ruggero Andreozzi: Type F

Gianluca Iacono: Domitri

Renato Novara: Luca

Originali

Takuya Eguchi: Loid Forger / Twilight

Saori Hayami: Yor Briar / Thorn Princess

Atsumi Tanezaki: Anya Forger

Kenichirō Matsuda: Bond Forger, Narratore

Yūko Kaida: Sylvia Sherwood / Handler

Ayane Sakura: Fiona Frost / Nightfall

Hiroyuki Yoshino: Franky Franklin

Kenshō Ono: Yuri Briar

Kazuhiro Yamaji: Henry Henderson

Natsumi Fujiwara: Damian Desmond

Emiri Katō: Becky Blackbell

Banjō Ginga: Snidel

Shunsuke Takeuchi: Type F

Tomoya Nakamura: Domitri

Kento Kaku: Luca

OPERE RELATIVE

Manga

– Spy X Family – opera capostipite

Anime

– Spy x Family – serie tv

– Spy x Family parte 2 – serie tv

– Spy x Family 2 – serie tv

Light Novel

– Spy X Family: Ritratto di famiglia

