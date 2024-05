anime – WHISPER ME A LOVE SONG – di Akira Mano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Sasayaku You ni Koi wo Utau -(ささやくように恋を唄う)

Titolo internazionale: Whisper Me a Love Song

Genere: serie tv – musica, scolastico, sentimentale

Target: yuri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tv Asahi

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: dal manga “Whisper Me a Love Song” di Eku Takeshima.

Director: Akira Mano

Series Composition: Hiroki Uchida

Script: Hiroki Uchida, Nami Otomo

Character design: Minami Yoshida

Music: Hiroshi Sasaki, Wataru Maeguchi

Studios: Yokohama Animation Lab, Cloud Hearts

Titolo in Italia: Whisper Me a Love Song

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video, nel canale “Anime Generation”, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle

Opening:

“Follow your arrows” by SSGIRLS

Ending:

“Gifty” by Hana Shimano

Trailer



TRAMA

Nel suo primo giorno di scuola superiore, Kino Himari rimane affascinata dalla band scolastica delle SSGirls, e in particolare dalla cantante Asanagi Yori.

Quando la incontra, non può fare a meno di confessarle di essersi innamorata a prima vista.

Ma mentre Himari lo intendeva come ammirazione per la sua musica, la povera Yori si agita perchè pensa che la ragazza si sia dichiarata in modo romantico.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Asami Seto – Yori Asanagi

Hana Shimano – Himari Kino, parlato

Kana Sasakura – Yori Asanagi, canto

OPERE RELATIVE

Manga

– Whisper Me a Love Song

RECENSIONI