anime – USHIO E TORA 2 – di Satoshi Nishimura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Ushio to Tora 2 – (うしおととら 2)

Titolo internazionale: Ushio to Tora 2nd Season

Genere: serie tv – azione, horror, mitologia, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2016

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: venerdì alle 22:30 (JST)

Tratto: dal manga “Ushio e Tora” di Kazuhiro Fujita.

Director: Satoshi Nishimura

Series Composition: Kazuhiro Fujita, Toshiki Inoue

Script: Shoji Yonemura (6 episodes), Toshiki Inoue (7 episodes)

Character design: Tomoko Mori

Music: Eishi Segawa

Studios: MAPPA, VOLN

Titolo in Italia: Ushio e Tora 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, nel canale Anime Generation, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening Theme:

“Shūgawari no Kiseki no Shinwa” di Kinniku Shōjo Tai

Ending Theme:

“Kessen Zenya” di Lunkhead

Trailer italiano



TRAMA

La seconda serie continua esattamente da dove si era interrotta la prima. Trama priva di spoiler.

La battaglia finale con il potente yokai Hakumen si sta avvicinando. Ushio teme che la sua vita stia per cambiare per sempre, e inoltre sembra che ci sia qualcosa che non vada nella Lancia della Bestia…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana

Traduzione: Leonardo Prendin

Doppiaggio italiano: X-Trim Solutions

Dialoghi Italiani: Arianna Bernini Carri, Costanza Gallo, Alessia Pitari, Andrea Simioni

Direzione del doppiaggio: Max Di Benedetto

Doppiatori italiani

Ushio Aotsuki: Alessandro Germano

Tora: Luca Ghignone

Asako Nakamura: Federica Simonelli

Mayuko Inoue: Erica Laiolo

Shigure Aotsuki: Oliviero Corbetta

Hyo: Maurizio Merluzzo

Hakumen: Valentina Pollani

Sumako Aotsuki: Marcella Silvestri

Divora-Pietra: Dario Agrillo

Reiko Hanyuu: Giorgia Carnevale

Kenichi Masaki: Loris Bondesan

Michio Hanyuu (Oni): Stefano Albertini

Mikado Hizaki: Lorella De Luca

Hai Fon: Ilaria Egitto

Tatsuya Nakajima: Annalisa Longo

Joso: Marco Pagani

Umizato: Cesare Rasini

Izumi: Davide Albano

Kyoji Atsuzawa: Marco Balzarotti

Yū Hiyama: Giada Bonanomi

Fusuma: Mattia Bressan

Kagari: Beatrice Caggiula

Raishin: Matteo De Mojana

Juro: Mosè Singh

Saya Takatori: Giulia Maniglio

Omamori: Veronica Cuscusa

Nigira: Mario Zucca

Onji: Mario Scarabelli

Nomura: Marco Balbi

Kappa: Manfredi Mo

Hitotsuki: Patrizio Prata

Osa: Roberto Accornero

Nigira: Mario Zucca

Nagare Akiba: Gianluca Iacono

Hinowa Sekimori: Katia Sorrentino

Satoru Moritsuna: Paolo De Santis

Jun Moritsuna: Emanuela Pacotto

Izuna: Valentina Pallavicino

Jiemei: Martina Felli

Giryo: Alessandro Pili

Tokisaka: Elisabetta Cesone

Yuki: Stefania Rusconi

Towako: Chiara Francese

Kuragi: Elisa Giorgio

Kuin: Lorenzo Scattorin

Kirio Inasa: Sebastiano Tamburrini

Helena: Stefania Patruno

Nicholas: Pino Pirovano

Marco: Riccardo Rovatti

Gurashi: Alessandro Conte

Shinno: Alessandro Fattori

Guren: Francesco Rizzi

Akabane: Ezio Vivolo

Doppiatori giapponesi

Rikiya Koyama – Tora

Tasuku Hatanaka – Ushio Aotsuki

OPERE RELATIVE

Manga

– Ushio to Tora – opera capostipite

Anime

– Ushio to Tora – serie tv – prequel

– Ushio e Tora – serie di 10 OAV

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Ushio e Tora” presente sul sito:

Altre opere di Satoshi Nishimura presenti sul sito:

RECENSIONI