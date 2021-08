manga – WHISPER ME A LOVE SONG (Sasayaku You ni Koi o Utau) – di Eku Takeshima

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Sasayaku You ni Koi o Utau – (ささやくように恋を唄う)

Titolo internazionale: I love you like whispering – Whisper Me a Love Song

Autore: Eku Takeshima

Genere: musica, scolastico, sentimentale

Target: yuri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Comic Yuri Hime

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Whisper Me a Love Song

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

All’inizio del primo anno delle superiori, Himari assiste ad un concerto della band della scuola, e rimane profondamente colpita dalla cantante Yori. Tanto che quando la incontra, le dice che è stato “amore a prima vista” la profonda ammirazione che ora nutre per lei.

Ma c’è un problema… Yori ha inteso le cose in senso romantico e che Himari si sia dichiarata, mentre quest’ultima non intendeva quello! Quanto durerà questo fraintendimento?

