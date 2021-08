manga – I VIAGGI DELLA STREGA: The Journey of Elaina (Majo no Tabitabi) – di Ikki Nanao

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Majo no Tabitabi – (魔女の旅々)

Titolo internazionale: Wandering Witch: The Journey of Elaina

Autore: Ikki Nanao, su storia originale di Jōgi Shiraishi

Genere: avventura, fantasy, drammatico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Gangan Online

Tratto: dalla serie di Light Novel omonima (da cui è stato tratto anche un anime)

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: I Viaggi della Strega: The Journey of Elaina

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Traduzione:

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Cresciuta con i racconti di una strega viaggiatrice, Elaina da grande è diventata lei stessa una maga, e ha iniziato un lungo viaggio nel suo mondo.

A volte comica, a volte fantastica, a volte oscura e drammatica, questa è la storia di Elaina e delle persone che incontrerà.

