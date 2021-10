manga – I DIARI DELLA SPEZIALE (Kusuriya no Hitorigoto) – di Ikki Nanao, Nekokurage

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kusuriya no Hitorigoto – (薬屋のひとりごと)

Titolo internazionale: The Pharmacist’s Monologue – The Apothecary Diaries – Drugstore Soliloquy

Autori: Storia di Ikki Nanao, Disegni di Nekokurage

Genere: mistero, slice of life, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Big Gangan

Tratto: dalla serie di Light Novel “Il Monologo della Speziale” (annunciato in Italia dalla Dokusho Edizioni) di Natsu Hyuuga

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: I Diari della Speziale

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Christine Minutoli

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Nell’Antica Cina vive MaoMao, una ragazza che lavorava come speziale e farmacista nel quartiere a luci rosse della capitale, prima di essere rapita e portata a forza nel Palazzo Imperiale, come serva nella corte interna dedicata alle spose dell’imperatore. Rispetto alle altre cameriere lei è colta (nessun’altra sa leggere e scrivere), ma cerca di passare il più possibile inosservata, sperando che prima o poi la lascino andare.

Ma le cose vanno diversamente: di fronte alla misteriosa malattia di alcuni principi neonati, MaoMao si rende conto della causa ben prima del medico di corte. Cattura così l’attenzione di una delle più potenti spose imperiali, Yuye, e di un burocrate di alto rango, il nobile Renshi.

