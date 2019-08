manga – I GIORNI DELLA SPOSA (Otoyomegatari) – di Kaoru Mori

A cura di Marichan

Titolo originale: Otoyomegatari – (乙嫁語り)

Titolo internazionale: A Bride’s Story

Autrice: Kaoru Mori

Genere: seinen, sentimentale, slice of life, storico

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – in corso

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista:>Harta

Volumi: 11 (in corso)

Titolo in Italia: I giorni della sposa

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – in corso

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovracopertina a 6,00 euro

Traduzione: R. Tiberi

Volumi: 11 (in corso)

Asia centrale, all’inizio del secolo 1800. In una piccola comunità che vive sul Mar Caspio, si prepara la cerimonia di nozze del giovane Karluk, a cui è stato combinato un matrimonio con una ragazza che proviene da un villaggio nelle montagne, Amir. Quando la ragazza arriva, dopo un lungo e difficile viaggio, i due fidanzati si incontrano per la prima volta, e scoprono che c’è molta differenza di età: Karluk ha infatti 12 anni, mentre Amir 20.

Ma la cerimonia è stata decisa, e non si può tornare indietro. Così Amir entra nella famiglia di Karluk, e inizia per lei una vita diversa da quella che faceva una volta; ma alla stesso tempo insegnerà molte cose nuove alla sua nuova comunità.

La storia poi si allarga raccontando la realtà di altre spose, tutte della stessa zona geografica (tra il Lago d’Aral e il Mar Caspio) e tempo, con le vicende che a volte si intrecciano tra di loro; in modo storicamente accurato.

Altre opere di Kaoru Mori presenti sul sito:

Emma manga

