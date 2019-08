manga – FUTSUU NO KOIKO-CHAN (What an average way Koiko goes!) – di Nagamu Nanaji

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Futsuu no Koiko-chan – (ふつうの恋子ちゃん)

Titolo internazionale: What an average way Koiko goes!

Autrice: Nagamu Nanaji

Genere: scolastico, sentimentale, shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: (Shueisha)

Rivista: Margaret

Volumi: 12 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Shingeki no shoujo.

TRAMA

Il più grande obiettivo della studentessa liceale Keiko è di essere normale e con una vita ordinaria, convinta che quello sia l’unico modo di essere felici. Vuole essere diversa dalla madre esuberante e popolare che passa da un amore all’altro, e dalla sorella invece più ribelle e fredda che odia l’amore. Anche il suo fidanzato, Satou, è un compagno tranquillo.

Proprio lei però attira l’attenzione del ragazzo più popolare della scuola; Tsurugi, che le confida che il fidanzato la tradisce da tempo. Davanti alla rivelazione però Keiko non sente particolari turbamenti, forse perchè non è davvero innamorata…

Continuare però la sua vita normale senza scossoni facendo finta di niente, o buttarsi nella tempesta dei sentimenti innamorandosi sul serio di un altro ragazzo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Nagamu Nanaji presenti sul sito:

RECENSIONI

