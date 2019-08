manga – OTOME GAME NO HAMETSU FLAG SHIKANAI… (Bakarina) – di Nami Hidaka

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Otome Game no hametsu flag shikanai akuyaku reijō ni tensei shite shimatta… – (乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…)

chiamato spesso come “Bakarina”

Titolo internazionale: Bakarina – Destruction Flag Noble Girl Villainess – My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – I reincarnated into an Otome Game as a villainess with only destruction flags…

Autrice: Nami Hidaka

Genere: commedia, fantasy, josei, reverse harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Comic Zero-Sum

Tratto: Light Novel di Satoru Yamaguchi, prima pubblicate su internet e poi su volumi di carta

Volumi: 3 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

In un mondo fantasy, la figlia di un potente duca, Katarina Claes, prende una sonora botta in testa, che le fa ricordare della sua vita precedente: quando era una studentessa giapponese del nostro presente, morta per un incidente a diciassette anni.

Ma la ragazza di rende anche conto che il suo nuovo mondo è uguale a quella di un videogames otome che stava giocando prima di morire, il problema che lei è nella parte della cattiva! Nel gioco Katarina metteva i bastoni tra le ruote della protagonista; e se l’eroina aveva un lieto fine finiva esiliata, e se aveva una brutto finale, veniva condannata a morte! Insomma, comunque vada Karatina ha la vita segnata! Come cambiare il corso degli eventi?

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Otome Game no hametsu flag shikanai akuyaku reijō ni tensei shite shimatta…

Anime

– Otome Game no hametsu flag shikanai akuyaku reijō ni tensei shite shimatta… – serie tv

RECENSIONI

