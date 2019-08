manga – HIDAMARI NO TSUKI – di Moe Yukimaru

A cura di Anne

Titolo originale: Hidamari no Tsuki – (陽だまりの月)

Titolo internazionale: Naisho no Yuusha-kun – Hina & Gen

Autrice: Moe Yukimaru

Genere: shoujo, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – 2018

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Volumi: 2 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Shingeki no Shoujo.

TRAMA

Dopo che la madre ha iniziato a convivere con il nuovo fidanzato, Hina è diventata sorellastra con un suo compagno di scuola, il bel Gen Amamiya. Mentre lei e la sorellina più piccola hanno accettato la situazione e il nuovo padre, il ragazzo è invece scontento e distante, tanto che ha deciso di andare via di casa e vivere per conto suo, grazie ai soldi guadagnati con il suo lavoro da mangaka.

La madre e il padre vorrebbero sposarsi, ma non si sentono di farlo se Gen non è daccordo; così Hina prende a cuore la situazione e decide di capire come mai lui ce l’abbia tanto con loro, e perchè non voglia fare parte della loro nuova famiglia.

