manga – LA LUCE DELLA LUNA (Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari) – di Saki Hiwatari

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari – (ボクを包む月の光) – Boku wo Tsutsumu Tsuki no Hikari -Bokutama Jisedai hen-

Titolo internazionale: Embraced by the Moonlight – The Moonlight That Surrounds me

Autrice: Saki Hiwatari

Genere: fantascienza, mistero, psicologico, scolastico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003 – 2014

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Bessatsu Hana to Yume

Volumi: 15 (concluso)

Titolo in Italia: La luce della luna – Proteggi la mia terra II: La luce della Luna

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Planet Manga

i volumi da dal 1 al 12 costano 5,50 €, poi gli ultimi due (più grossi) 10,90 €

Volumi: 13 (concluso) – i volumi dodici e tredici sono grandi uno e mezzo di quello giapponese

TRAMA

Seguito di “Proteggi la mia terra”. La trama qua sotto non ha spoiler!

Ren è un bambino che ha due genitori speciali, che hanno poteri sopranaturali: perciò per lui è naturale che la propria vita sia piena di magia, ma a scuola viene ritenuto un bugiardo che si inventa delle storie strane sulla sua famiglia. Inoltre, nella sua vita ci sono due angeli custodi che lo seguono sempre e lo proteggono.

Il manga racconta la quotidianità e crescita di Ren, tra scuola e momenti soprannaturali.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Proteggi la mia terra – prequel

– Boku wa Chikyuu to Utau – “Boku Chikyuu” Jiseidai Hen – sequel

Anime

– Boku no Chikyuu o Mamotte – 6 OAV di 30 minuti ciascuno, che prendono in esame solo l’inizio del manga

– Boku no Chikyuu o Mamotte – film di circa 100 minuti, che riassume la vicenda con immagini prese dagli OAV.

LINK inerenti alla serie

