manga – DILLO ALLA LUNA (Katakoi no Tsuki) – di Kako Mitsuki

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Katakoi no Tsuki – (片恋の月)

Titolo internazionale: Moon of One Sided Love

Autrice: Kako Mitsuki

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Dillo alla luna

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, 5,90 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Kurumi è una ragazza di quindici anni che ha come migliore amica Miyako, e come migliori amici Souta e Chiaki. I quattro sono inseparabili e, una notte estiva durante una festa, Kurumi chiede alla luna che loro siano amici per sempre.

Ma l’amore comincia a far capolineo tra i quattro, cambiando molte cose.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kako Mitsuki presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.