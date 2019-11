manga – TRACCE DI SANGUE (Chi no Wadachi) – di Shuzo Oshimi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Chi no Wadachi – (血の轍)

Titolo internazionale: A Trail of Blood – Blood on the Tracks

Autore: Shuzo Oshimi

Genere: drammatico, psicologico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Superior

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Tracce di sangue

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina a 7,00 €

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Seiichi Osabe è un ragazzino di 14 anni con una madre presente e amorevole, Seiko. Il rapporto tra i due è stretto, ma l’atmosfera di casa da felice diventa pian piano inquietante e pesante. Perchè Seiko ha sempre un gran sorriso stampato in faccia, ma non sembra accettare la crescita e indipendenza del figlio.

Fino a che, durante una gita in montagna con nonni, zii e cugino; capita qualcosa che cambierà per sempre le dinamiche famigliari…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Shuzo Oshimi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.