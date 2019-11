manga – PHANTOM STALKER WOMAN (Zashiki Onna) – di Minetaro Mochizuki

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Zashiki Onna – (座敷女)

Titolo internazionale: Phantom Stalker Woman

Autore: Minetaro Mochizuki

Genere: drammatico, horror, mistero, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1993

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Phantom Stalker Woman – Incubo Metropolitano

Anno di pubblicazione in Italia: 2002

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica a 3,90 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Mori Hiroshi è uno studente universitario che vive da solo in un piccolo appartamento. Una notte viene svegliato da un incessante bussare alla porta del vicino, per curiosità va a vedere cosa succede, e scopre che a fare rumore è una donna alta, con i capelli neri lunghi e un impermeabile bianco.

Da quel giorno la vita per Hiroshi diventa un incubo, perchè diventa lui la vittima della stalker, che comincia a suonare a tutte le ore al suo campanello e a spiarlo…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Minetaro Mochizuki presenti sul sito:

Dragon Head manga

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.