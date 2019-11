manga – CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD – di Clamp

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Cardcaptor Sakura – Clear Card-hen – (カードキャプターさくら クリアカード編)

Titolo internazionale: Cardcaptor Sakura – Clear Card Arc

Autrici: Clamp

Genere: avventura, fantasy, sentimentale, maghette

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Nakayoshi

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Cardcaptor Sakura – Clear Card

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana:

edizione a 4,50 €

Traduzione: Yupa

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Il fumetto continua esattamente da dove era finito “Card Captor Sakura” (nella trama non sono presenti spoiler!).

Sakura ora frequenta la prima media, vive una vita felice con i suoi amici, e non usa più i suoi poteri magici. Ma una notte fa uno strano sogno, in cui vede una misteriosa figura incappucciata nell’oscurità, e le sue carte diventare trasparenti.

Quando Sakura si sveglia, controlla il libro, e scopre che le carte sono effettivamente diventate trasparenti e prive di magia! Che cosa è successo? Inizia così una nuova avventura per la Card Captor!

OPERE RELATIVE

Manga

– Card Captor Sakura – opera capostipite – prequel

– Tsubasa Reservoir Chronicle – manga, ambientato in un altro universo, che vede Sakura tra i protagonisti

Anime

– Card Captor Sakura – serie tv

– Card Captor Sakura: Clear Card – serie tv

– Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Prologue – oav

– Card Captor Sakura the Movie – film d’animazione

– Card Captor Sakura the Movie 2: The sealed card – film d’animazione

RECENSIONI

