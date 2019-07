anime – CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD – di Morio Asaka

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen – (カードキャプターさくら クリアカード編)

Titolo internazionale: Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc – Cardcaptor Sakura: Clear Card

Genere: serie tv – shoujo, avventura, fantasy, magia, sentimentale, majokko

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da gennaio a giugno 2018

Tratto: dal manga “Card Captor Sakura: Clear Card” di Clamp.

Director: Morio Asaka

Series Composition: Nanase Ohkawa

Character design: Kunihiko Hamada

Music: Takayuki Negishi

Studios: Madhouse

In Italia: in visione, gratuita e legale su Yamato Animation, sottotitolata in italiano

Titolo nello streaming in Italia: Card Captor Sakura: Clear Card

Distributore: Yamato Video

Sigle:

Opening

“CLEAR” cantata da Maaya Sakamoto

“Rocket Beat” cantata da Kiyono Yasuno

Ending

“Jewelry” by Saori Hayami

“Rewind” by Minori Suzuki

TRAMA

Sakura sta diventando grande, infatti frequenta ormai le scuole medie di Tomoeda insieme alla sua migliore amica Tomoyo. Continua sempre a litigare col fratello maggiore Touya che va all’università e anche il ragazzo che le fa battere il cuore, Li Syaoran, è tornato da Hong Kong e ha iniziato a frequentare le medie nella sua stessa scuola.

Ma dopo aver riunito tutte le carte adesso l’aspetta una nuova avventura. Un misterioso individuo le appare in sogno, completamente coperto da una cappa, le mostra delle carte trasparenti che fluttuano e si infrangono nel buio, dopodiché mirano ad uno stesso punto e creano una misteriosa chiave che Sakura ritrova nelle mani al suo risveglio. La suddetta chiave originerà un nuovo bastone, con nuovi poteri e nuove carte.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Sakura Tange – Sakura Kinomoto

Aya Hisakawa – Kerberos

Masaya Onosaka – Kerberos (versione trasformata)

Motoko Kumai – Syaoran Li

Junko Iwao – Tomoyo Daidōji

Megumi Ogata – Yukito Tsukishiro / Yue

Minako Kotobuki – Momo

Minori Suzuki – Akiho Shinomoto

Natsuki Hanae – Yuna D. Kaito

Tomokazu Seki – Tōya Kinomoto

Chiyako Shibahara – Xuehua Li

Emi Motoi as Naoko Yanagisawa

Emi Shinohara – Kaho Mizuki

Hideyuki Tanaka – Fujitaka Kinomoto

Issei Miyazaki – Takashi Yamazaki

OPERE RELATIVE

Manga

– Card Captor Sakura – opera capostipite

– Card Captor Sakura: Clear Card

– Tsubasa Reservoir Chronicle – manga, ambientato in un altro universo, che vede Sakura tra i protagonisti

Anime

– Card Captor Sakura – serie tv – prequel

– Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Prologue – oav

– Card Captor Sakura the Movie – film d’animazione

– Card Captor Sakura the Movie 2: The sealed card – film d’animazione

