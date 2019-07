anime – DRAGON BALL SUPER: BROLY – di Tatsuya Nagamine

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Doragon Bor Supa: Burori (ドラゴンボール超スーパーブロリー )

Titolo internazionale: Dragon Ball Super the Movie: Broly

Genere: film d’animazione – shounen, azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 100 minuti

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 2018

Tratto: dal Manga “Dragon Ball” e basato sulla serie tv “Dragon Ball Super”

Director: Tatsuya Nagamine

Character design: Akira Toriyama

Music: Norihito Sumitomo

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Dragon Ball Super: Broly

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Censura: no

Edizione italiana: Koch Media. Sia in edizione normale, che speciale e con un doppio doppiaggio cinematografico e televisivo.

Sigle:

Ending

“Blizzard” by Daichi Miura

Trailer italiano



TRAMA

Freezer è tornato sulla Terra alla ricerca delle sfere del drago, ma non è da solo: è in compagnia del Saiyan Broly, un guerriero misterioso quanto forte il cui scopo è quello di vendicarsi di Re Vegeta e della sua stirpe; e che l’imperatore dello spazio ha deciso di usare per avere la sua vendetta contro Goku e Vegeta!

I due guerrieri allertati da dalla sua potenza dovranno affrontare una forza senza limiti contro un avversario leggendario con una forza devastante!

Un ‘epica avventura fra il passato e sopratutto il futuro dei Saiyan nell’universo di Dragon Ball…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il film, come suggerisce il titolo, è incentrato su Broly. Più precisamente si tratta di un reboot completo del personaggio, non collegato ai precedenti film del franchise (Il Super Saiyan della leggenda, Sfida alla leggenda e L’irriducibile bio-combattente).

– Nel maggio 2019 viene pubblicato un manga a colori che ripercorre la trama del film, in formato tankōbon.

– E’ il primo film di Dragon Ball che non ha il cast romano al doppiaggio (Andrea Ward su Son Goku, Monica Ward su Bulma, Massimo De Ambrosis su Vegeta ecc,) Andrea Ward comunque è stato direttore del doppiaggio per la versione italiana del film.

– Il film è ambientato dopo la fine del torneo del potere (episodio 131 Dragon Ball Super) ed è il primo film con la dicitura Super nel nome.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Masako Nozawa – Goku; Gogeta; Goten, Bardak

Ryo Horikawa – Vegeta; Gogeta

Aya Hisakawa – Bulma; Bra

Toshio Furukawa – Piccolo

Takeshi Kusao – Trunks

Ryusei Nakao – Freezer

Ryuzaburo Ōtomo – Re Cold; Shenron

Koichi Yamadera – Lord Beerus

Masakazu Morita – Whis

Naoko Watanabe – Gine

Shigeru Chiba – Radish da bambino

Tetsu Inada – Nappa

Banjo Ginga – Re Vegeta

Katsuhisa Hoki – Paragas

Takuya Kirimoto – Beets

Masami Kikuchi – Kikono

Nana Mizuki – Cheelai

Tomokazu Sugita – Lemo

Bin Shimada -Broly

Yukiko Morishita – Broly da bambino

Kimiko Saito – Berryblue

Doppiatori italiani

Claudio Moneta – Son Goku, Gogeta

Gianluca Iacono – Vegeta; Gogeta

Mosè Singh – Vegeta da bambino

Emanuela Pacotto – Bulma

Valentina Pallavicino – Bra

Luca Ghignone – Piccolo

Patrizia Scianca – Goku da bambino; Goten

Patrizia Mottola – Trunks

Federico Zanandrea – Freezer

Maurizio Trombini – Re Cold

Marco Balzarotti – Bardak

Lorenzo Scattorin – Lord Beerus

Alessandro Zurla – Whis

Francesca Bielli – Gine

Laura Cherubelli – Radish da bambino

Matteo Brusamonti – Nappa

Pietro Ubaldi – Re Vegeta

Stefano Mondini – Paragas

Massimo Di Benedetto – Beets

Aldo Stella – Kikono

Katia Sorrentino – Cheelai

Diego Sabre- Lemo

Mario Bombardieri – Broly

Renata Bertolas – Broly da bambino

Elisabetta Cesone- Berryblue

Stefano Albertini – Daigen

Loris Bondesan – Leek

Silvio Pandolfi – Moroko

Marcello Moronesi – Shenron

OPERE RELATIVE

Manga

– Dragon Ball opera capostipite

– Dragon Ball Super

– Ginga Patrol Jaco – spinoff

– Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha – spinoff

Serie tv, Anime

1- Dragon Ball

2- Dragon Ball Z

3- Dragon Ball GT

– Dragon Ball Kai remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Kai 2 remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Super

Film, Anime

– La leggenda delle sette sfere

– La bella addormentata nel castello dei misteri

– Il torneo di Miifan

– L’ultima battaglia

– La vendetta divina

– Il più forte del mondo

– La grande battaglia per il destino del mondo

– La sfida dei guerrieri invincibili

– Il destino dei Saiyan

– L’invasione di Neo Namek

– I tre Super Saiyan

– Il Super Saiyan della leggenda

– La minaccia del demone malvagio

– Sfida alla leggenda

– L’irriducibile bio-combattente

– Il diabolico guerriero degli inferi

– L’eroe del pianeta Conuts

– Il cammino dell’eroe

– La Battaglia degli Dei

– La resurrezione di F

Oav/Special, Anime

– Le origini del mito

– La Storia di Trunks

– L’ultima battaglia

Live Action

– Dragon Ball: Il Film film

– Dragon Ball Evolution film

Videogames

– Dragon Ball Final Bout

– Dragon Ball Z: The Legend

– Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22

– Dragon Ball Xenoverse

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Dragon Ball” presente sul sito:

Altre opere di Tatsuya Nagamine presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.