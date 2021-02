anime – SUPER DRAGON BALL HEROES – di Tadayoshi Yamamuro

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Super Dragon Ball Heroes – (スーパードラゴンボールヒーローズ)

Titolo internazionale: Super Dragon Ball Heroes

Genere: ona – avventura, azione, fantastico, fantascienza

Target: shounen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 31 (in corso)

Durata singolo episodio: 8 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2018 – in corso

Rete tv giapponese: pubblicate sul canale ufficiale di YouTube.

Tratto: dal videogames “Super Dragon Ball Heroes”, a sua volta spinoff/filler dell’universo di Dragon Ball.

Director: Tadayoshi Yamamuro

Series Composition: Tadayoshi Yamamuro

Character design: Tadayoshi Yamamuro

Music: Yuya Mori

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

1: “Super Dragon Ball Heroes – Universe Mission Series Theme Song” by Dragon Soul

2: “Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission Series Theme Song” by Dragon Soul

Trailer



TRAMA

Goku e Vegeta partono all’avventura per salvare Trunks del futuro, ma avranno bisogno di una mano… da se stessi, per affrontare nemici che non avrebbero mai dovuto incontrare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Masako Nozawa – Son Goku/ Son Goku Xeno

Ryo Horikawa – Vegeta/ Vegeta Xeno

Takeshi Kusao – Future Trunks / Trunks Xeno

OPERE RELATIVE

Manga

– Dragon Ball opera capostipite

– Dragon Ball Super

– Ginga Patrol Jaco – spinoff

– Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha – spinoff

– Super Dragon Ball Heroes – spinoff

Serie tv, Anime

1- Dragon Ball

2- Dragon Ball Z

3- Dragon Ball GT

– Dragon Ball Kai remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Kai 2 remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Super

Film, Anime

– La leggenda delle sette sfere

– La bella addormentata nel castello dei misteri

– Il torneo di Miifan

– L’ultima battaglia

– La vendetta divina

– Il più forte del mondo

– La grande battaglia per il destino del mondo

– La sfida dei guerrieri invincibili

– Il destino dei Saiyan

– L’invasione di Neo Namek

– I tre Super Saiyan

– Il Super Saiyan della leggenda

– La minaccia del demone malvagio

– Sfida alla leggenda

– L’irriducibile bio-combattente

– Il diabolico guerriero degli inferi

– L’eroe del pianeta Conuts

– Il cammino dell’eroe

– La Battaglia degli Dei

– La resurrezione di F

– Dragon Ball Super: Broly

Oav/Special, Anime

– Le origini del mito

– La Storia di Trunks

– L’ultima battaglia

Live Action

– Dragon Ball: Il Film film

– Dragon Ball Evolution film

Videogames

– Dragon Ball Final Bout

– Dragon Ball Z: The Legend

– Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22

– Dragon Ball Xenoverse

