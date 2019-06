manga – DRAGON BALL SIDE STORY: VITA DA YAMCHA – di Dragon Garow Lee

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Dragon Ball Gaiden: Tensei-shitara Yamcha Datta Ken (ドラゴンボール外伝 転生したらヤムチャだった件)

Titolo internazionale: Dragon Ball: That Time I Got Reincarnated as Yamcha – Dragon Ball Side story: That Time I Got Reincarnated as Yamcha

Autore: Dragon Garow Lee

Genere: shounen – combattimenti, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shonen Jump Plus

Tratto: ispirato al manga “Dragon Ball” di Akira Toriyama

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: Star Comics

costo 4,50 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Chi non ha mai sognato di vivere le avventure nel mondo di Dragon Ball creato da Akira Toriyama? E’ ciò che accade a un giovane liceale che, sbattuta la testa per ammirare una ragazza con la minigonna, finisce nei panni di Yamcha, il suo personaggio preferito!

Da buon fan però non può ignorare la triste fine che fa il suo eroe in Dragon Ball Z, e che quindi lo porterebbe a morire più di una volta…

Il nostro Yamcha quindi decide di fare di tutto per cambiare la storia e restare vivo, riuscirà nel suo intento?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Il Manga è stato pubblicato nella rivista manga digitale Shōnen Jump Plus di Shueisha.

– L’attrazione “Dragon Ball The Real” di UMJ menzionata nel primo capitolo sembrerebbe basata su Dragon Ball Z: The Real 4-D attraction che si trova all’USJ (Universal Studios Japan).

– Dragon Garow Lee è diventato famoso per le fan art e suoi Doujin su Dragon Ball, fra cui “DB × Saitama” crossover fra Dragon Ball e One Punch Man

– Nel manga vengono citati i videogiochi Dragon Ball Fusions e Dragon Ball Dokkan Battle

OPERE RELATIVE

Manga

– Dragon Ball opera capostipite

– Dragon Ball Super

– Ginga Patrol Jaco – spinoff

Serie tv, Anime

1- Dragon Ball

2- Dragon Ball Z

3- Dragon Ball GT

– Dragon Ball Kai remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Kai 2 remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Super

Film, Anime

– La leggenda delle sette sfere

– La bella addormentata nel castello dei misteri

– Il torneo di Miifan

– L’ultima battaglia

– La vendetta divina

– Il più forte del mondo

– La grande battaglia per il destino del mondo

– La sfida dei guerrieri invincibili

– Il destino dei Saiyan

– L’invasione di Neo Namek

– I tre Super Saiyan

– Il Super Saiyan della leggenda

– La minaccia del demone malvagio

– Sfida alla leggenda

– L’irriducibile bio-combattente

– Il diabolico guerriero degli inferi

– L’eroe del pianeta Conuts

– Il cammino dell’eroe

– La Battaglia degli Dei

– La resurrezione di F

Oav/Special, Anime

– Le origini del mito

– La Storia di Trunks

– L’ultima battaglia

Live Action

– Dragon Ball: Il Film film

– Dragon Ball Evolution film

Videogames

– Dragon Ball Final Bout

– Dragon Ball Z: The Legend

– Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22

– Dragon Ball Xenoverse

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Dragon Ball” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.