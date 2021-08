manga – DRAGON BALL: EPISODE OF BARDOCK – di Naho Oishi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Dragon Ball: Episode of Bardock – (ドラゴンボール エピソード オフ バーダック)

Titolo internazionale: Dragon Ball: Episode of Bardock

Autore: Naho Ōishi, su storia originale di Akira Toriyama

Genere: commedia, azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: V Jump

Tratto: adattamento fumettistico basato in parte sul videogioco “Dragon Ball Xenoverse”

Volumi: 1 volume (concluso) – 3 capitoli

In Italia: inedito

TRAMA

Dopo la distruzione del pianeta Vegeta, Bardock era convinto di essere sparito in insieme ad esso, invece si risvegliò in un ieri molto lontano…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Dragon Ball opera capostipite

– Dragon Ball Super

– Ginga Patrol Jaco – spinoff

– Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha – spinoff

– Super Dragon Ball Heroes – spinoff

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!! spinoff

Serie tv, Anime

1- Dragon Ball

2- Dragon Ball Z

3- Dragon Ball GT

– Dragon Ball Kai remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Kai 2 remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Super

Film, Anime

– La leggenda delle sette sfere

– La bella addormentata nel castello dei misteri

– Il torneo di Miifan

– La vendetta divina

– Il più forte del mondo

– La grande battaglia per il destino del mondo

– La sfida dei guerrieri invincibili

– Il destino dei Saiyan

– L’invasione di Neo Namek

– I tre Super Saiyan

– Il Super Saiyan della leggenda

– La minaccia del demone malvagio

– Sfida alla leggenda

– L’irriducibile bio-combattente

– Il diabolico guerriero degli inferi

– L’eroe del pianeta Conuts

– Il cammino dell’eroe

– La Battaglia degli Dei

– La resurrezione di F

– Dragon Ball Super: Broly

Oav/Special, Anime

– Le origini del mito

– La Storia di Trunks

– L’ultima battaglia

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!!

– Super Dragon Ball Heroes

Live Action

– Dragon Ball: Il Film film

– Dragon Ball Evolution film

Videogames

– Dragon Ball Final Bout

– Dragon Ball Z: The Legend

– Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22

– Dragon Ball Xenoverse

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Dragon Ball” presente sul sito:

RECENSIONI