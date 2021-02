anime – IMAWA NO KUNI ALICE (Alice in Borderland) – di Hideki Tachibana

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Imawa no Kuni no Alice – (今際の国のアリス)

Titolo internazionale: Alice in Borderland

Genere: oav – azione, horror, psicologico, soprannaturale, survival

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 oav

Durata singolo oav: 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2014

Tratto: dal manga “Alice in Borderland” di Haro Aso

Director: Hideki Tachibana

Script: Ryosuke Nakamura

Character design: Tomoko Sudo

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: SILVER LINK., Connect

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tonkatsu Fansub.

Sigle:

Opening

“NEXTAGE” by iRis

Trailer



TRAMA

Arisu è un giovane svogliato. Per qualche motivo si ritrova improvvisamente in una strana versione svuotata di Tokyo in cui per sopravvivere deve… giocare. Guai a chi perde.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Tatsuhisa Suzuki – Daikichi Karube

Tsubasa Yonaga – Chōta Segawa

Yoshimasa Hosoya – Ryōhei Arisu

Maaya Sakamoto – Saori Shibuki

OPERE RELATIVE

Manga

– Alice in Borderland – opera capostipite

– Imawa no Kuni no Alice Retry (Alice in Borderland Retry)

– Imawa no Michi no Alice (Alice on Border Road)

Live action

– Alice in Bonderland – telefilm (drama)

– Alice in Bonderland 2 – telefilm (drama)

