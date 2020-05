manga – ALICE IN BORDERLAND (Imawa no Kuni no Alice) – di Haro Aso

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Imawa no Kuni no Alice – Alice in Borderland – (今際の国のアリス)

Titolo internazionale: Alice in Borderland

Autore: Haro Aso

Genere: azione, horror, psicologico, soprannaturale, survival

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non troppo impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010 – 2016

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 18 (concluso)

Titolo in Italia: Alice in Borderland

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – 2017

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Volumi: 18 (concluso)

TRAMA

Ryouhei Arisu (che è la traslitterazione in giapponese del nome “Alice”) è una ragazzo che passa il tempo a divertirsi con i due amici Chota e Karube, senza preoccuparsi minimamente per il proprio futuro.

Una notte i tre guardano uno spettacolo di fuochi d’artificio durante il quale, misteriosamente, vengono trasportati in un nuovo mondo. Questa realtà è come una versione distorta della loro realtà, ma degradata e in rovina. Scoprono poi di essere finiti in un “gioco” con altri ragazzi, dove in palio c’è la loro stessa vita.

OPERE RELATIVE

Manga

– Imawa no Michi no Alice (Alice on Border Road) – spinoff

Anime

– Alice in Bonderland – oav

Live action

– Alice in Bonderland – telefilm (drama)

