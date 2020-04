manga – KAINE – di Kaori Yuki

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Kaine – (戒音 dieとliveの脳内麻薬物質)

Titolo internazionale: Kaine

Autrice: Kaori Yuki

Genere: drammatico, horror, mistero, psicologico, racconti

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un solo pubblico maturo e non troppo impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 1996 prima edizione, ristampato con nuova copertina nel 2009

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Kaine

Anno di pubblicazione in Italia: prima edizione nel 2005, ristampato in versione deluxe nel 2013

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume con quattro racconti, il più lungo e bello è il primo, che dà anche titolo alla raccolta.

Kaine è il cantante della famosa band Endorphines, che rimane vittima di un grave incidente in auto. Quando si risveglia dal coma, però sente di essere il fratello gemello di Kaine, ovvero Shinogu.

Nessuno sembra credergli, e lo stesso ragazzo comincia ad avere crisi di identità. Ma deve fare anche attenzione a chi gli sta attorno, perchè l’incidente automobilistico è stato in realtà organizzato da qualcuno che voleva ucciderlo…

