manga – RECORD OF RAGNAROK (Shuumatsu no Walkure) – di Takumi Fukui, Shinya Umemura, Chika Aji

SCHEDA

Titolo originale: Shuumatsu no Walküre – Shuumatsu no Valkyrie – (終末のワルキューレ)

Titolo internazionale: Record of Ragnarok

Autori: storia di Takumi Fukui e Shinya Umemura, disegni di Chika Aji

Genere: azione, arti marziali, drammatico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo presenza di parecchia violenza

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Comic Zenon

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Record of Ragnarok

In Italia: annunciato dalla casa editrice Star Comics

TRAMA

Ogni 1000 mille anni tutti gli dei, di qualsiasi cultura, si incontrano per votare se l’umanità deve continuare ad esistere o no. Nell’ultima riunione decidono che l’uomo deve essere sterminato per il bene della Terra; ma la valchiria Brunilde si oppone, e ricorda a tutti che un’antica legge dichiara che l’uomo ha diritto di combattere per la sua stessa esistenza in un Ragnarok (fine del mondo).

Viene così organizzata una lotta uno contro uno, 13 dei contro 13 campioni umani (aiutati dalla Valchirie), che deciderà le sorti della gente.

