anime – RECORD OF RAGNAROK (Shuumatsu no Walkure) – di Masao Okubo

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Shuumatsu no Walküre – Shuumatsu no Valkyrie – (終末のワルキューレ)

Titolo internazionale: Record of Ragnarok – Valkyrie of the End

Genere: serie tv – azione, arti marziali, drammatico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: in corso

Anno di uscita in Giappone: Giugno 2021

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dal manga “Record of Ragnarok” di Takumi Fukui, Shinya Umemura, Chika Aji.

Director: Masao Okubo

Series Composition: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Masaki Sato

Music: Yasuharu Takanashi

Producers: Warner Bros. Japan

Studios: Graphinica

Titolo in Italia: Record of Ragnarok

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Netflix

Edizione italiana: Netflix Italia (non disponibile in home video)

Sigle:

Opening

“Kamigami” by Maximum the Hormone

Ending

“Fukahi” by SymaG

Trailer



TRAMA

Ogni 1000 mille anni tutti gli dei, di qualsiasi cultura, si incontrano per votare se l’umanità deve continuare ad esistere o no. Nell’ultima riunione decidono che l’uomo deve essere sterminato per il bene della Terra; ma la valchiria Brunilde si oppone, e ricorda a tutti che un’antica legge dichiara che l’uomo ha diritto di combattere per la sua stessa esistenza in un Ragnarok (fine del mondo).

Viene così organizzata una lotta uno contro uno, 13 dei contro 13 campioni umani (aiutati dalla Valchirie), che deciderà le sorti della gente.

DOPPIATORI

Miyuki Saw-hiro – Brunilde

Hikaru Midorikawa – Thor

Tomokazu Seki – Lu Bu

Tomoyo Kurosawa – Göll

Wataru Takagi – Zeus

Aya Kawakami – Randgrid

Hinata Tadokoro – Ares

Junichi Suwabe – Hermes

Kazuhiro Yamaji – Kojiro Sasaki

Rie Tanaka – Aphrodite

Rina Kawaguchi – Reginleif

Sho Hayami – Odino

Sōma Saitō – Adamo

Taisuke Nakano – Huginn

Takahiro Sakurai – Poseidone

Tatsuhisa Suzuki – Shiva

Tomohiro Yamaguchi – Muninn

Yoshitsugu Matsuoka – Loki

Yu Kobayashi – Hrist

Yukihiro Nozuyama – Heimdall

