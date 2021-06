anime – DAGASHI KASHI – di Shigehito Takayanagi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dagashi Kashi – (だがしかし)

Traduzione letterale: “Snack dolci a basso costo”, ma letto diversamente può anche significare “Tuttavia”.

Titolo internazionale: Dagashi Kashi

Genere: serie tv – commedia, comico, cucina, sentimentale, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2016

Rete tv giapponese: BS-TBS

Trasmissione: venerdì alle 02:16 (JST)

Tratto: dal manga “Dagashi Kashi” di Kotoyama.

Director: Shigehito Takayanagi

Series Composition: Shigehito Takayanagi, Yasuko Kamo

Script: Michiko Yokote (eps 6, 8), Tatsuhiko Urahata (eps 4, 9, 11-12), Yasuko Kamo (8 episodes)

Character design: Kanetoshi Kamimoto

Music: Nobuaki Nobusawa, Tomotaka Ohsumi

Studios: Feel.

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Yaoi801 – Tanoshimi no Sekai – WhineSubs.

Sigle:

Opening

“Checkmate!?” by MICHI

Ending

“Hey! Calorie Queen” by Ayana Taketatsu

Trailer



TRAMA

In un paesino della campagna giapponese, la famiglia di Shikada Kokonotsu gestisce da molto tempo un negozio di snack dolci e caramelle a basso costo (merenda tipica dei bambini giapponesi, soprattutto in estate). Il padre You vorrebbe che il figlio ereditasse l’attività, ma invece Kokonotsu vorrebbe fare il mangaka (disegnatore di fumetti), e infatti il genitore non approva la sua decisione.

La vita del ragazzo viene sconvolta dall’arrivo di Hotaru: una ragazza energica che veste in modo eccentrico, ma che è anche la figlia del capo di una famosa compagnia di dolci, che ha messo gli occhi sul loro negozio. You fa un singolare patto con Hotaru: se lei riuscirà a convincere il figlio a rinunciare al suo sogno e proseguire il lavoro, lui accetterà la sua proposta di entrare nella loro società. Iniziano così le tattiche di Hotaru (alquanto buffe!) per convincere Kokonotsu.

P.S. la serie è essenzialmente comica, e inoltre fa venire molta fame!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Atsushi Abe – Kokonotsu Shikada

Ayana Taketatsu – Hotaru Shidare

Keiji Fujiwara – Yo Shikada

Manami Numakura – Saya Endō

Tatsuhisa Suzuki – Tō Endō

OPERE RELATIVE

Manga

– Dagashi Kashi

Anime

– Dagashi Kashi 2 – serie tv – sequel

