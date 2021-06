anime – DAGASHI KASHI 2 – di Satoshi Kuwabara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dagashi Kashi 2 – (だがしかし 2)

Traduzione letterale: “Snack dolci a basso costo”, ma letto diversamente può anche significare “Tuttavia”.

Titolo internazionale: Dagashi Kashi 2

Genere: serie tv – commedia, comico, cucina, sentimentale, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2016

Rete tv giapponese: BS-TBS

Trasmissione: venerdì alle 02:16 (JST)

Tratto: dal manga “Dagashi Kashi” di Kotoyama.

Director: Satoshi Kuwabara

Series Composition: Mayumi Morita

Script: Michiko Yokote

Character design: Nana Miura

Music: Nobuaki Nobusawa, Tomohata Ohsumi

Studios: Tezuka Productions

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Tanoshimi no Sekai – WhineSubs.

Sigle:

Opening

“Checkmate!?” by MICHI

Ending

“Hey! Calorie Queen” by Ayana Taketatsu

Trailer



TRAMA

Seconda stagione dell’anime Dagashi Kashi (tra qua sotto priva di spoiler sulla precedente stagione!). Gli episodi durano di meno (12 minuti invece che 24) inoltre è anche cambiato lo studio di animazione.

Continuano gli assurdi piani di Hotaru per convincere Kokonatsu a ereditare l’attività di famiglia: il negozio di snack a basso costo. Ma arrivano nuovi personaggi a scombinare le carte: non solo i gemelli Saya e To; ma anche Hajime e Beniyutaka; e sembra che tutti vogliano il nostro protagonista!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Atsushi Abe – Kokonotsu Shikada

Ayana Taketatsu – Hotaru Shidare

Keiji Fujiwara – Yo Shikada

Manami Numakura – Saya Endō

Tatsuhisa Suzuki – Tō Endō

