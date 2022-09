anime – KANOJO MO KANOJO (Girlfriend, Girlfriend) – di Satoshi Kuwabara

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Kanojo mo Kanojo – Kanokano – (カノジョも彼女 )

Titolo internazionale: Girlfriend, Girlfriend

Genere: serie tv – commedia, comico, harem, sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2021

Rete tv giapponese: JNN

Trasmissione: sabato alle 02:25 (JST)

Tratto: dal manga “Kanojo mo Kanojo”

Director: Satoshi Kuwabara

Series Composition: Keiichirō Ochi

Script: Kazuhiko Inukai, Keiichirō Ochi, Mayumi Morita

Character design: Akiko Toyoda

Music: Miki Sakurai, Sayaka Aoki, Tatsuhiko Saiki

Studios: Tezuka Productions

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Girlfriend, Girlfriend

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Fuzaketenai ze” by Necry Talkie

Ending Theme:

“Pinky Hook” by Momo Asakura

Trailer



TRAMA

Naoya è innamorato di due compagne di classe: Saki sua amica di infanzia, e Nagisa la più popolare della scuola. Come fare? Naoya finisce per proporre un’idea folle: uscire con loro contemporaneamente, con entrambe le ragazze pienamente consapevoli!

Incredibilmente le due accettano, ma mantenere una rapporto poliamoroso sarà tutt’altro che facile… e provocherà situazioni stravaganti ed esilaranti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Junya Enoki – Naoya Mukai

Ayane Sakura – Saki Saki

Azumi Waki – Nagisa Minase

Ayana Taketatsu – Rika Hoshizaki

Rie Takahashi – Shino Kiryū

OPERE RELATIVE

Manga

– Kanojo mo Kanojo

Anime

– Kanojo mo Kanojo 2 – serie tv, sequel

