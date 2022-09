anime – CYBERPUNK: EDGERUNNERS – di Hiroyuki Imaishi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Cyberpunk: Edgerunners

Titolo internazionale: Cyberpunk: Edgerunners

Genere: serie per il web – azione, avventura, fantascienza, cyberpunk

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Settembre 2022

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: ambientato nello stesso universo del videogames “Cyberpunk 2077”, ma con storia inedita.

Director: Hiroyuki Imaishi

Script: Masahiko Otsuka, Yoshiki Usa

Character design: Yoh Yoshinari

Music: Akira Yamaoka

Studios: Trigger

Titolo in Italia: Cyberpunk: Edgerunners

Anno di pubblicazione in Italia: Settembre 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix (doppiato)

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“This Fffire” by Franz Ferdinand

Ending Theme:

“Let You Down” by Dawid Podsiadło & Magdalena Laskowska

Trailer



TRAMA

David Martinez vive nei sobborghi squallidi di Night City, immensa città tecnologicamente avanzata dove la maggior parte della popolazione ha innesti cibernetici. E’ una metropoli molto pericolosa, ma piena anche di possibilità (anche se non propriamente legali…), e il ragazzo vuole coglierle per permettersi una vita migliore. David sceglie così di diventare un “edgerunner”, un fuorilegge mercenario.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione doppiaggio: Sergio Romanò

Traduzione e adattamento dialoghi: Digital Brain Studio LLC

Doppiatori italiani

Alessandro Pili – David Martinez

Francesca Bielli – Lucy

Alessandro Fattori – Douglas

Andrea Beltramo – Faraday

Anthony Conte – Falco

Diego Baldoin – Maine

Elda Olivieri – Dorio

Elena Cavalli Carbone – Kiwi

Francesco De Angelis – Ripperdoc

Giada Sabellico – Rebecca

Giuliana Atepi – Kate

Greta Bortolotti – Gloria Martinez

Matteo De Mojana – Pilar

Doppiatori originali

Kenn – David Martinez

Aoi Yuki – Lucy

Hiroki Touchi – Maine

Hiroshi Yanaka – Douglas

Kazuhiko Inoue – Faraday

Kenjiro Tsuda – Ripperdoc

Michiko Kaiden – Dorio

Takako Honda – Kiwi

Tomoko Shiota – Kate

Tomoyo Kurosawa – Rebecca

Wataru Takagi – Pilar

LINK relativi all’opera

Altre opere di Hiroyuki Imaishi presenti sul sito:

RECENSIONI