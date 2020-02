anime – PROMARE – di Hiroyuki Imaishi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Promare -(プロメア)

Titolo internazionale: Promare

Genere: film d’animazione – azione, mecha, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 50 minuti

Anno di uscita in Giappone: Maggio 2019

Tratto: storia originale, creata da Kazuki Nakashima

Director: Hiroyuki Imaishi

Script: Kazuki Nakashima

Character design: Shigeto Koyama

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: Trigger

Titolo in Italia: Promare

Anno di pubblicazione in Italia: nei cinema italiani a Febbraio 2020

Censura: no

Edizione italiana: prossimamente in home video per la Dynit

TRAMA

In un prossimo futuro la Terra è stata invasa da misteriosi esseri che possono governare le fiamme, i “Burnish”, che hanno portato distruzione e incendi dovunque, tanto che l’assento mondiale è cambiato.

Nella repubblica di Promepolis, il leader Kray Foresight si scontra duramente contro questi esseri grazie alla “Burning Rescue”, una squadra da lui fondata, i cui membri un po’ sono dei pompieri e un po’ dei guerrieri; in quanto devono sia spegnere le fiamme, sia combattere con armi speciali.

Il giovane Galo Thymos entra nella Burning Rescue pieno di entusiasmo; tuttavia l’incontro con il leader della fazione apposta, Lio Fotia, cambierà il suo modo di vedere le cose…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kenichi Matsuyama: Galo Thymos

Ayane Sakura: Aina Ardebit

Hiroyuki Yoshino: Remi Puguna

Tetsu Inada: Varys Truss

Mayumi Shintani: Lucia Fex

Rikiya Koyama: Ignis Ex

Masato Sakai: Kray Foresight

Taichi Saotome: Lio Fotia

Ami Koshimizu: Heris Ardebit

Taiten Kusunoki: Vulcan Haestus

Nobuyuki Hiyama: Gueira

Katsuyuki Konishi: Meis

Kendo Kobayashi: Vinny

Ryōka Yuzuki: Biar Colossus

Doppiatori italiani

Maurizio Merluzzo: Galo Thymos

Chiara Gioncardi: Aina Ardebit

Omar Vitelli: Remi Puguna

Dario Oppido: Varys Truss

Sara Labidi: Lucia Fex

Lucrezia Marricchi: Heris Ardebit

Alberto Angrisano: Ignis Ex

Andrea Ward: Kray Foresight

Alessio Puccio: Lio Fotia

Mario Bombardieri: Vulcan Haestus

Gianni Giuliano: Deus Prometh

Luca Mannocci: Gueira

Federico Viola: Meis

Stefano Broccoletti: Vinny

Alessandra Bellini: Biar Colossus

