anime – FIOCCHI DI COTONE PER JEANIE (Kaze no Naka no Shoujo: Kinpatsu no Jeanie) – di Ryo Yasumura

SCHEDA

Titolo originale: Kaze no Naka no Shoujo: Kinpatsu no Jeanie – (風の中の少女 金髪のジェニー)

Traduzione letterale: Jeanie la ragazza bionda nel vento

Titolo internazionale: Girl in the Wind: Jeanie with the Light Brown Hair

Genere: serie tv – drammatico, avventura, storico, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1992

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: l’anime prende spunto dalla serie tv “Jeanie dai lunghi capelli” (“Kinpatsu no Jeanie”) del 1979; a sua volta ispirato alla vita del cantautore americano Stephen Collins Foster (1826-1864).

Director: Ryo Yasumura

Script: Fumio Ishimori, Mai Saga, Nobuyuki Fujimoto

Music: Hideo Shimazu

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Fiocchi di cotone per Jeanie

Anno di pubblicazione in Italia: 1994 (prima messa in onda)

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video, in due box da 26 episodi ciascuno

Sigle:

Opening Theme:

“Taiyō wo Oikakete” by Horie Mitsuko

Ending Theme:

“Omoide no Kagami” by Horie Mitsuko

Sigla italiana:

“Fiocchi di cotone per Jeanie” di Cristina D’avena

TRAMA

Pennsylvania, metà 800. Jeanie MacDowell è la figlia di un dottore, che ha come migliori amici Stephen, che vuole diventare musicista, e Bill, un ragazzo di colore povero, figlio di lavoratori dei campi di cotone.

I tre passano l’infanzia assieme divertendosi e suonando ma, dopo alcuni eventi drammatici e diventando più grandi, le loro strade si dividono, anche per via delle differenze sociali. Si ritroveranno?

P.S: le immagini della sigla italiana spoilerano tantissimi eventi chiave della trama, consiglio di non guardarla!

DOPPIATORI

Dubbing Director: Guido Rutta

Doppiatori italiani

Debora Magnaghi – Jeanie

Diego Sabre – Stephen

Patrizia Scianca – Bill (bambino)

Davide Garbolino as Bill (ragazzo)

Mario Zucca – Freddy

Adolfo Fenoglio – Dottor Duncan

Alberto Olivero – Dottor Jensen

Alessandra Karpoff – Hilary

Antonio Paiola – Signor Jackson

Caterina Rochira – Diana

Dania Cericola – Carla

