anime – DARWIN’S GAME – di Yoshinobu Tokumoto

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Darwin’s Game – (ダーウィンズゲーム)

Titolo internazionale: Darwin’s Game

Genere: azione, drammatico, ecchi, horror, mistero, fantascienza, survival

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo – violenza e splatter

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: gennaio 2020 – in corso

Tratto: dal manga “Darwin’s Game” di FLIPFLOPs

Director: Yoshinobu Tokumoto

Series Composition: Shū Miyama

Character design: Kazuya Nakanishi

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: Nexus

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Darwin’s Game

Distributore: Dynit

Sigle:

Opening Theme:

“CHAIN” by ASCA

Ending Theme:

“Alive” by Mashiro Ayano

Trailer



TRAMA

Sudo Kaname riceve sul cellulare un invito, da parte di un amico, di provare un gioco gratuito, chiamato “Darwin’s Game”. Ma quando avvia la app, lo studente ha come la visione di un serpente che esce dal telefonino per morderlo.

Quando Sudo poi torna a casa su un treno, ancora scosso, il gioco lo avvisa con una notifica che sta per partire uno scontro con un altro giocatore. E’ lì il ragazzo scopre che Darwin’s Game si gioca nel reale e in palio c’è la propria vita, in quanto gli sfidanti si devono uccidere a vicenda!

DOPPIATORI

doppiatore – personaggio

Yūsuke Kobayashi – Kaname

Reina Ueda – Shuka

Ai Kakuma – Themis

Ai Kayano – Xuelan Liu

Nichika Omori – Rain

Taku Yashiro – Ryūji

OPERE RELATIVE

Manga

– Darwin’s Game

RECENSIONI

