anime – COMIC GIRLS – di Yoshinobu Tokumoto

SCHEDA

Titolo originale: Comic Girls – (こみっくがーるず)

Titolo internazionale: Comic Girls

Genere: serie tv – commedia, slice of life, fumetti

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile 2018 a Giugno 2018

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: giovedì alle 23:00 (JST)

Tratto: manga di Hanzawa Kaori.

Director: Yoshinobu Tokumoto

Series Composition: Natsuko Takahashi

Script: Jukki Hanada, Michiko Yokote, Touko Machida

Character design: Yoshiko Saito

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: Nexus

Titolo in Italia: Comic Girls

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyoll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Memories” by Comic Girls

Ending

“Namida wa Misenai” by Comic Girls

TRAMA

A soli 15 anni Kaoruko Moeta è già una disegnatrice di manga 4-koma (fumetti comici di 4 vignette) sotto lo pseudonimo “Kaos”; ma non ha nessun amico, e nei sondaggi dei lettori le sue opere sono in calo di popolarità. Così la sua editrice la fa trasferire in un dormitorio solo per giovani artiste di manga, nella speranza che possano coltivare il suo talento e farsi delle amiche.

DOPPIATORI

Hikaru Akao – Kaoruko Moeta

Kaede Hondo – Koyume Koizuka

Rie Takah-hi – Tsub-a Katsuki

Saori Onishi – Ruki Irokawa

Aya Endo – Ririka Hanazono

Ayaka Nan-e – Miharu Nijino

Minami Tsuda – Mayu Amisawa

Reina Ueda – Suzu Fura

