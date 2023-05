anime – SUPERBOY SHADAW: la spada di luce – di Chuzo Katayama

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Bouken Shounen Shadar – (冒険少年シャダー)

Titolo internazionale: Adventure Boy Shadar

Genere: serie tv – avventura, horror, fantasy

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 156 (concluso)

Durata singolo episodio: 10 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1967 – 1968

Rete tv giapponese: Nippon Television Network

Tratto: manga di Mitsutero Okamoto

Director: Chuzo Katayama

Series Composition: Masaki Tsuji

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Superboy Shadaw – La spada di luce – (sono stati usati entrambi i titoli)

Anno di pubblicazione in Italia: 1982

Trasmissione tv: Mediaset, canali regionali

Trasmissione tv online: no

Numero episodi trasmessi in Italia: 26? 78? (non concluso) – In Italia venne trasmesso raggruppando più episodi assieme per formare puntate da circa 30 minuti. Per questo è difficile capire il numero esatto di episodi arrivati in italiano, ma probabilmente non tutti.

Censura: no

Edizione italiana: non disponibile in home video o streaming, e difficile da reperire

Sigle:

sigla italiana

“Superboy shadow” di Il Mago, la Fata e la Zucca Bacata

TRAMA

Il giovane Shadar è un guerriero con incredibili poteri: telepatia, superforza, telecinesi, grande agilità e, soprattutto, ha tra le sue mani la potente spada di luce! Usa queste abilità per proteggere la foresta e i suoi abitanti, in particolare uno scienziato che lo ha salvato e la figlia. In ogni episodio dovrà affrontare un diverso nemico: da cani inferociti a zombie, da draghi a fantasmi, dai cyborg ai mostri; mandati da un demone.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

L’edizione originale è andata in parte persa per il pessimo stato di conservazione della pellicola; ed essendo stata trasmessa prima dell’arrivo dei videoregistratori, ne esistono ben poche copie. Tuttavia un gruppo giapponese, Kineko Video, è riuscito a recuperare i primi episodi e a restaurarli, e hanno messo il loro lavoro online. Ecco il video:

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Claudio De Angelis – Shadar

Marcello Mandò – Dottore

Silvio Noto – Goster

RECENSIONI