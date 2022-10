anime – TENSEI SHITARA KEN DESHITA (Tenken: Reincarnato in una spada) – di Shinji Ishihira

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tensei Shitara Ken deshita – (転生したら剣でした)

Titolo internazionale: Reincarnated as a Sword – TenKen

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX, ABC, BS Asahi

Trasmissione: mercoledì alle 23:00 (JST)

Tratto: da una serie di Light Novel (romanzi)

Director: Shinji Ishihira

Series Composition: Takahiro Nagano

Script: Takahiro Nagano

Character design: Atsuko Saitō

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: C2C

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Reincarnated as a Sword” by Kishida Kyōdan & The Akeboshi Rockets

Ending

“more<STRONGLY” by Maon Kurosaki

Trailer



TRAMA

Un ragazzo muore nel nostro mondo, e si reincarna in un mondo fantasy come una spada! Non un’arma ordinaria, ma dotata di poteri straordinari, tra cui anche la capacità di muoversi e parlare.

Mentre è in un bosco, alcuni mostri attaccano una carovana di schiavisti e nel caos che ne consegue una ragazza, Fran, ne approfitta per fuggire. Trovata la spada la prende per difendersi, e solo grazie al suo aiuto riesce a uccidere sia i mostri, sia i suoi ex padroni.

Inizia così l’avventura di Fran e la spada, chiamata dalla sua nuova proprietaria “Shishou”.

DOPPIATORI

Ai Kakuma – Fran

Shinichiro Miki – Shishou

Ami Koshimizu – Amanda

Rumi Okubo – Nell

Shinpachi Tsuji – Garrus

Tetsu Inada – Donadrond

Wataru Hatano – Klimt

