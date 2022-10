anime – DO IT YOURSELF!! – di Kazuhiro Yoneda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Do It Yourself!! – (どぅー・いっと・ゆあせるふ-)

Titolo internazionale: Do It Yourself!!

Genere: serie tv – club scolastico, slice of life, fai-da-te

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo, AT-X

Trasmissione: giovedì alle 00:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Kazuhiro Yoneda

Series Composition: Kazuyuki Fudeyasu

Script: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Yuusuke Matsuo

Music: Ryōhei Sataka

Studios: Pine Jam

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Do It Yourself!!

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Dokidoki Idea wo Yoroshiku!” by Katajo DIY-bu!!

Ending

“Tsuzuku Hanashi” by Konomi Inagaki & Kana Ichinose

Trailer



TRAMA

Serufu ha appena iniziato il liceo, separata per la prima volta dalla migliore amica Miku. Un giorno, andando a scuola, la sua bici si rompe, e una gentile compagna di scuola l’aiuta ad aggiustarla. Seguendola per ringraziarla, Sefuru scopre un capanno sul retro della scuola dove si ritrova il club del fai-da-te!

DOPPIATORI

Ayane Sakura – Rei “Kurei” Yasaku

Azumi Waki – Takumi Hikage

Kana Ichinose – Miku “Purin” Suride

Karin Takahashi – Kokoro “Shii” Kōki

Konomi Inagaki – Serufu Yua

Nichika Omori – Juliet “Jobko” Queen Elizabeth VIII

