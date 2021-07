anime – KAGEKI SHOUJO!! (Opera Girl!!) – di Kazuhiro Yoneda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Kageki Shoujo!!

Titolo internazionale: Opera Girl!! – The Curtain Rises

Genere: serie tv – drammatico, spettacolo, scolastico

Target: seinen/shoujo (il manga, da cui è tratto, inizialmente era pubblicato su una rivista seinen, poi è stato spostato su una shoujo)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2021 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dall’omonimo manga di Kumiko Saiki

Director: Kazuhiro Yoneda

Series Composition: Tadashi Morishita

Character design: Takahiro Kishida

Music: Tsuneyoshi Saito

Studios: Pine Jam

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Pretty Subs.

Sigle:

Opening

“Hoshi no Orchestra” by saji

Ending

“Hoshi no Tabibito” by Sayaka Senbongi × Yumiri Hanamori

TRAMA

La Kouka Kageki Musical Drama Academy è un’accademia femminile dedicata alle arti dello spettacolo, con anche una rinomata e storica compagnia di attrici, la Kouka Revue (il nome riprende la reale Takarazuka Revue) caratterizzata dalla peculiarità di essere composta da sole donne, che interpretano dunque anche i ruoli maschili. Entrare nella compagnia teatrale non è facile, e c’è molta competizione tra le ragazze.

Tra le nuove studentesse di quest’anno ci sono Ai, una ex idol che non ha più una carriera dopo un trauma, e l’alta Sarasa, che vuole assolutamente interpretare il ruolo di Lady Oscar sul palco.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Sayaka Senbongi – Sarasa Watanabe

Yumiri Hanamori – Ai Narata

Hiroki Nanami – Sei Satomi

Junichi Suwabe – Mamoru Ando

Kana Hanazawa – Hijiri Nojima

Kengo Takan-hi – Akiya Shirakawa

Kenji Nojima – Taichi Narata

Mikako Komatsu – Risa Nakayama

Norio Wakamoto – Ichii Anai

Rico S-aki – Ayako Yamada

Risae Matsuda – Chika Sawada

Satsumi Matsuda – Chiaki Sawada

Sumire Uesaka – Sawa Sugimoto

Takehito Koy-u – Kōsaburō Shirakawa

Yō Taichi – Kaoru Hoshino

Yuka Ter-aki – Akemi Takei

OPERE RELATIVE

Manga

– Kageki Shoujo!

– Kageki Shoujo!!

LINK relativi all’opera

Altre opere di Kazuhiro Yoneda presenti sul sito:

Akatsuki no Yona serie tv, anime

