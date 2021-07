anime – SHINIGAMI BOCCHAN TO KURO MAID (The Duke of Death and His Maid) – di Yoshiki Yamakawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Shinigami Bocchan to Kuro Maid – (死神坊ちゃんと黒メイド)

Titolo internazionale: The Duke of Death and His Maid – Young Master the Grim Reaper and the Black Maid

Genere: serie tv – sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX, BS11

Trasmissione: domenica alle 22:00 (JST)

Tratto: dall’omonimo manga

Director: Yoshiki Yamakawa

Series Composition: Hideki Shirane

Character design: Michiru Kuwabata

Music: Gen Okuda, Takeshi Watanabe

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Bowling Ball Fansubs.

Sigle:

Opening

“Mangetsu to Silhouette no Yoru” by Natsuki Hanae & Ayumi Mano

Ending

“Nocturne” by Ayumi Mano

Trailer



TRAMA

Quando era piccolo, un ragazzo chiamato in seguito “Duca della Morte”, venne maledetto da una strega e condannato a uccidere qualsiasi cosa vivente toccasse (piante, animali… umani).

Ora la sua famiglia lo ha relegato in una villa sperduta in campagna, dove vive lì solo con la cameriera Alice. Lei è molto gentile ma anche lo stuzzica continuamente, lui se ne innamora e sogna un giorno di liberarsi della maledizione e di sposarla. Ma per il momento i due non si possono nemmeno sfiorare.

Anche se non dovrebbe incontrare nessuno, nella sua magione arrivano fin troppo spesso degli ospiti…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Natsuki Hanae – Duca

Ayumi Mano – Alice

Hiroshi Kamiya – Zain

Houchu Ohtsuka – Rob

Inori Minase – Viola

Wakana Kuramochi – Caph

Yūma Uchida – Walter

LINK relativi all’opera

Altre opere di Yoshiki Yamakawa presenti sul sito:

B: The Beginning serie tv, anime

Danmachi serie tv, anime

RECENSIONI