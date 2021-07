anime – URAMICHI ONII-SAN (Life Lessons with Uramichi-Oniisan) – di Nobuyoshi Nagayama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Uramichi Onii-san – (うらみちお兄さん)

Titolo internazionale: Life Lessons with Uramichi-Oniisan

Genere: commedia, slice of life, humor nero

Target: josei

Rating: adatto ad un pubblico adulto

la serie in realtà potrebbe essere vista da tutti (vista l’assenza di violenza/immagini sessuali), ma è sicuramente stata creata per essere vista da un pubblico già grande (che può capire il protagonsita)

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Tv Tokyo, BS11, WOWOW

Trasmissione: martedì alle 01:30 (JST)

Tratto: dall’omonimo manga di Gaku Kuze.

Director: Nobuyoshi Nagayama

Series Composition: Touko Machida

Character design: Mizuki Takahashi, Yusuke Shibata

Music: Kei Haneoka

Studios: Studio Blanc

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“LION” by Ami Sakaguchi

Ending

“Ray of Light” by Jae Joong

Trailer



TRAMA

Omota Uramichi è un uomo di 31 anni che presenta una trasmissione per bambini, “Maman and Together”, dedicata alla ginnastica e alla vita sana. E’ muscoloso, gentile, solare, e i bambini lo adorano… Peccato che sia solo una maschera della sua vera personalità.

Dietro le quinte, Uramichi è un uomo depresso e cinico, disilluso dalla vita (non è riuscito a diventare ginnasta come voleva); inoltre beve, fuma, e spaventa i suoi collaboratori. E ogni tanto questo suo lato esce fuori anche durante la trasmissione!

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Hiroshi Kamiya – Uramichi Omota

Daisuke Ono – Matahiko Nekota

Kazuya Nakai – Furitsuke Capellini

Kenichi Suzumura – Saito Uebu

Kenyuu Horiuchi – Tekito Derekida

Mamoru Miyano – Iketeru Daga

Minami Takah-hi – Kayo Ennoshita

Nana Mizuki – Utano Tadano

Natsuki Hanae – Eddy Edei

Rina Satou – Ikuko Heame

Ryohei Kimura – Hanbee Kikaku

Shinichiro Miki – Yusao Furode

Tomokazu Sugita – Tobikichi Usahara

Yūichi Nakamura – Mitsuo Kumagai

