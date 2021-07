anime – SONNY BOY – di Shingo Natsume

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sonny Boy – (サニーボーイ)

Titolo internazionale: Sonny Boy

Genere: serie tv – fantascienza, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: venerdì alle 00:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Shingo Natsume

Series Composition, Script: Shingo Natsume

Character design: Norifumi Kugai

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai e Bowling Ball Fansubs.

Sigle:

Opening

“Shounen Shoujo” by GING NANG BOYZ

Trailer



TRAMA

36 studenti di ritrovano trasportati con la scuola in una strana dimensione parallela, dove sono da soli e senza poter contattare nessuno all’esterno. Inoltre, alcuni di loro scoprono di aver acquisito dei poteri soprannaturali.

Mentre c’è chi cerca di far rispettare un minimo di ordine, c’è chi, forte delle loro nuove capacità e pensando che non sopravvivranno tutti, si ribella…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Aoi Ichikawa – Nagara

Aoi Yūki – Mizuho

Chiaki Kobayashi – Asakaze

Saori Ōnishi – Nozomi

Ami Naitō – Hoshi

Hana Sato – Pony

Hiroki Gotō – Rajdhani

Kana Ogino – Shanghai

Shōta Yamamoto – Hayato

Yōji Ueda – Cap

