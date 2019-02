A cura di Marichan

Titolo originale: Boogiepop wa Warawanai – (ブギーポップは笑わない)

Titolo internazionale: Boogiepop Phantom (2019) – Boogiepop and Others

Genere: serie tv – horror, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 (in corso) – previsti 18

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2019 – in corso

Tratto: serie di Light novel di Kouhei Kadono.

Director: Shingo Natsume

Series Composition: Tomohiro Suzuki

Character design: Hidehiko Sawada

Music: Kensuke ushio

Studios: Madhouse

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.it

Titolo nello streaming in Italia: Boogiepop and Others

Distributore: Crunchyroll.it

Sigle:

Opening

“shadowgraph” by MYTH&ROID

Ending

“Whiteout” by Riko Azuna

TRAMA

Nuovo progetto dedicato a Boogiepop, che prende spunto dal romanzo, e ricomincia la storia da capo. La trama generale è praticamente uguale, anche se cambiano alcuni personaggi coinvolti.

In una scuola superiore giapponese avvengono fatti insoliti, come l’improvvisa sparizione di alcuni ragazzi. Tra gli studenti si mormora sia opera di uno “shinigami” (dio della morte) di nome Boogiepop.

Quanto ci sarà di vero in questa leggenda metropolitana?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Aoi Yūki – Boogiepop

Saori Ōnishi – Nagi Kirima

Ai Kakuma – Pigeon

Aoi Ichikawa – Shiro Tanaka

Atsushi Miyauchi – Shinpei Kuroda

Ayaka Suwa – Naoko Kamikishiro

Ayana Taketatsu – Minako Yurihara

Chiaki Kobayashi – Keiji Takeda

Junya Enoki – Masami Saotome

Kouki Miyata – Echoes

Reina Kondo – Kazuko Suema

Ryota Takeuchi – Gen Sakakibara

Sayaka Kinoshita – Makiko Kisugi

Shinji Kawada – Seiji Kirima

Shino Shimoji – Kei Niitoki

Shuuhei Sakaguchi – Masanori Sasaki

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Boogiepop Series

Manga

– Boogiepop Doesn’t Laugh

– Boogiepop Dual – Losers’ Circus

– Boogie Pop at Dawn

– Boogiepop and Others VS Imaginator

Anime

– Boogiepop Phantom – serie tv (storia alternativa)

Live action

Boogiepop and Others – film

