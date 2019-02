A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Kimi no Suizō o Tabetai – (君の膵臓をたべたい)

Titolo internazionale: I Want to Eat Your Pancreas

Genere: film d’animazione – sentimentale, drammatico

Rating: adatto a tutti

Durata: 108 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2018

Tratto: tratto dal romanzo omonimo di Yoru Sumino del 2014. Dal romanzo sono stati tratti anche un manga nel 2016 e un film live action diretto da Sho Tsukikawa, distribuito nel 2017.

Director: Shinichirō Ushijima

Series Composition: Shinichiro Ushijima

Character design: Yūichi Oka

Music: Hiroko Sebu

Studios: Studio VOLN

Titolo in Italia: Voglio mangiare il tuo pancreas

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Censura: no

Edizione italiana: Edito al cinema da Nexo Digital e Dynit

Sigle:

Sigla iniziale:

“Fanfare” (ファンファーレ) di Sumika

Sigla finale:

“Shunkashūtō” (春夏秋冬) di Sumika

TRAMA

Il film parte con la scena di un funerale, e da lì parte un flashback che racconta tutta la storia.

Il protagonista è Haruki Shiga, uno studente molto timido e senza amicizie, che per puro caso, trova un diario personale in ospedale mentre era lì per dei controlli. Il diario si scopre subito essere di una sua compagna di classe, Sakura Yamauchi, la quale ha scritto che soffre di una malattia terminale al pancreas.

Da questo momento, essendo che Haruki è l’unico a coetaneo a sapere della malattia, Sakura lo costringe a passare con lei i suoi ultimi momenti di gioia, e fra i due nascerà una relazione particolare.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Lynn: Sakura Yamauchi

Mahiro Takasugi: Haruki Shiga

Yukiyo Fujii: Kyōko

Yūma Uchida: Takahiro

Jun Fukushima: “Gomma”

Atsuko Tanaka: madre di Haruki

Shinichiro Miki: padre di Haruki

Emi Wakui: madre di Sakura

Doppiatori italiani

Giulia Franceschetti: Sakura Yamauchi

Mirko Cannella: Haruki Shiga

Lucrezia Marricchi: Kyōko

Lorenzo De Angelis: Takahiro

Paolo Vivio: “Gomma”

Laura Cosenza: madre di Haruki

Giò Giò Rapattoni: madre di Sakura

OPERE RELATIVE

Romanzo

– Voglio mangiare il tuo pancreas

Manga

– Voglio mangiare il tuo pancreas

Live action

– Kimi no Suizō o Tabetai

RECENSIONI

