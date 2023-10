anime – UNITEUP! – di Shinichiro Ushijima

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: UniteUp!

Titolo internazionale: UniteUp!

Genere: serie tv – idol, musica

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Shinichirou Ushijima

Series Composition: Rino Yamazaki

Script: Honoka Kato, Rino Yamazaki

Character design: Majiro

Music: Yuki Hayashi

Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: UniteUp!

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Unite up!” by Unite up!

Ending

1-“Ii no” by KIKUNOYU (eps ep 1)

2-“Hoero! Crossfire” by PROTOSTAR (ep 2,3)

3-“FIRE” by LEGIT (ep 4)

4-“Kibou no Koe” by Anela (ep 5,6)

5-“Triplet” by PROTOSTAR (ep 7)

6-“A.P.P.L.E.” by JAXX/JAXX (ep 8,9)

7-“call” by Daiki Takao (CV: Magura Sukegawa) (eps 10)

8-“Yume no Tobira” by Akira Kiyose (CV: Kikunosuke Toya) x Daiki Takao (CV: Magura Sukegawa) x Gakuto Haruka (CV: masa) (eps 11)

9-“Unite up!” by UniteUp! (eps 12)

Trailer



TRAMA

Kiyose Akira trascorre il tempo libero cantando su un sito di streaming, con lo pseudonimo “KIKUNOYU”. Per lui è un hobby: questo finché la sMiLEA Production non lo recluta per formarlo come idol e farlo entrare nel gruppo Protostar, assieme a Chihiro e Banri. I tre dovranno però vedersela con altri gruppi di idol.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Kikunosuke Toya – Akira Kiyose (Protostar)

Amon Hirai – Chihiro Isuzugawa (Protostar)

Ryōtarō Yamaguchi – Banri Naoe (Protostar)

OPERE RELATIVE

Anime

– UniteUp! 2 – serie tv, sequel

LINK relativi all’opera

Altre opere di Shinichiro Ushijima presenti sul sito:

Voglio mangiare il tuo pancreas film d’animazione

RECENSIONI