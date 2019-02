A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… – (僧侶と交わる色欲の夜に…)

Titolo internazionale: On a Lustful Night Mingling with a Priest

Genere: serie tv – josei, hentai per un pubblico femminile, erotico, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Di questo anime esistono in realtà tre versioni: una censuratissima adatta a tutti (con il totale cambio di alcune scene più “hot”), una per un pubblico di ragazzi, parzialmente censurata (taglio e “pixel” per alcune scene), e la versione per un pubblico adulto, non censurata

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata episodio: 5 minuti per episodio (versione integrale), 3 minuti per episodio (versione censurata)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Luglio 2017

Tratto: dal manga di Reon Maomi

Director: Hideki Araki

Series Composition: Makoto Takada

Character design: Mizuki Aoba

Studios: Seven

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801 Fansub.

Sigle:

Opening

“Meaning of Life” by Confetti Smile

TRAMA

Mio Fukatani si reca alla riunione dei ex compagni di classe delle superiori, sperando di incontrare il ragazzo di cui era innamorata: Takahide Kujo. Quando lo rivede, però, scopre che l’uomo è diventato un monaco, e ora dirige il tempio di famiglia, perciò Fukatani si rassegna a dimenticarlo una volta per tutte.

Ma a fine serata, a causa dell’alcool, i due finiscono in camera assieme… Ma Fukatani si sentirà in preso in colpa, dato la professione di lui.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Maika Hara – Mio Fukaya

Yō Suzuki – Takahide Kujō

Nerine Akiyama – Shiori Kujō

Pāma Kurukuru – Kiyotaka Kujō

Ren’ya Kojita – Yukitaka Kujō

RECENSIONI

